باريس: حسابات إلكترونية مزيفة تضخم حركة الإحتجاج

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باشرت السلطات الفرنسية، السبت، في عمليات التحقق في تزايد الحسابات الالكترونية المزيفة التي تهدف إلى تضخيم حركة السترات الصفر المناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كلفت هيئة "الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني" في فرنسا بتنسيق عمليات التحقق الجارية.

وتتوخى الاستخبارات الفرنسية الحذر من التلاعب بالمعلومات، غير أنها ليست متأكدة من صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية والتي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم احتجاجات "السترات الصفر".

وصرحت الصحيفة البريطانية "ذا تايمز" للأمن الإلكتروني، بأن نحو مئتي حساب على موقع تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي "السترات الصفر" في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا.

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