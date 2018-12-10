الغاء رحلات جوية لسوء الطقس فى نورث كارولينا بأمريكا

أخبار الآن | دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت الجنوب الشرقي بولاية نورث كارولينا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقتل شخص واحد على الأقل، وعلقت ألاف الرحلات الجوية في المنطقة بما في ذلك أكثر من 500 رحلة يوم الاثنين.

وقال حاكم الولاية روي كوبر يوم الاثنين بإستمرار هطول الثلوج والأمطار،ما يجعل الظروف صعبة في أجزاء كثيرة من الولاية.

وقال الحاكم إن حوالي 144 ألف أسرة في كارولينا الشمالية ما زالت بدون كهرباء صباح اليوم.

وفي ولاية ساوث كارولينا ، قال مسؤولو الطوارئ إن أكثر من 56 ألف شخص لا تتوفر الكهرباء لديهم بسبب ظروف الطقس السيئة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

فيما تعرضت ولاية فرجينيا أيضًا لعواصف ثلجية ، ولا يزال التحذير من العواصف الشتوية ساريًا في معظم أنحاء الولاية حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

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