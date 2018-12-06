تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً

أخبار الآن | تونس العاصمة- تونس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة التونسيّة الأربعاء أنّ حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير انتحاري حافلة للأمن الرئاسي, تمّ تمديدها شهراً واحداً. ابتداء من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 يناير 2019

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أنّ الرئيس الباجي قايد السبسي اتّخذ القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة, ورئيس مجلس الشّعب حول المسائل المتعلّقة بالأمن القومي.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 7 ديسمبر 2018 إلى غاية 5 يناير 2019".

ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسيّ متوتّر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في العام 2019.

وفي 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.

وفرضت الرئاسة على الإثر حال الطوارئ لثلاثين يومًا، ثم مدّدت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبنّاه تنظيم داعش في تونس في 2015.

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