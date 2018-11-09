قتيل وجريحان في عملية طعن وسط مدينة ملبورن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الأسترالية سقوط قتيل وإصابة عدة أشخاص في عملية طعن جماعي تعرضوا إليها خلال ساعة الذروة في حي الأعمال بوسط ملبورن, مؤكدة إعتقال مشتبه به قرب عربة تشتعل.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إن المهاجم المفترض لا علاقة معروفة له بالإرهاب, مضيفة أنه تمت معالجة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث أحدهم أصيب في الرقبة.

ونشرت وسائل إعلام استرالية مشاهد تظهر رجلا كبير البنية يهاجم بشكل عشوائي ضابطي شرطة فيما كانت العربة تحترق، قبل أن يتم إطلاق النار عليه من سلاح.

من جهته ذكر مسعفون أن "شخصا ثانيا نقل إلى المستشفى إثر إصابة في الرأس وحالته غير معروفة بعد, كما نقل شخص ثالث إلى المستشفى".

وطلبت الشرطة الاسترالية من المواطنين تجنب المنطقة لكنها أضافت أن "الظروف الدقيقة لم تعرف بعد في هذه المرحلة، وتم فرض طوق أمني في مكان الهجوم.



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