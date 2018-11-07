ترامب : انتخابات الكونغرس نجاح هائل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها نجاح هائل, بالرغم من خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب. وكتب ترامب على تويتر تغريدة قال فيها إنه "نجاح هائل الليلة"، معبرا عن شكره لجميع من أسهم بنجاح هذه الانتخابات.

وتمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ بعد افلات مرشحيهم من الخسارة بفوارق بسيطة في عدة ولايات منها فلوريدا. ويسيطر الديموقراطيون الآن على مجلس النواب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وكانت مراكز استطلاع أمريكية أفادت بأن الديمقراطيين حصلوا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على 229 مقعدا مقابل 206 مقاعد للجمهوريين, ما يعني حصول الديمقراطيين على الأغلبية.

و أضافت الاستطلاعات أن الديمقراطيين استعادوا الاغلبية في مجلس النواب الأمريكي بحصولهم على 50 مقعدا مقابل 39 مقعدا للحزب الجمهوري.

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