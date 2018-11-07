بيلوسي: الولايات المتحدة سئمت الانقسامات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهدت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بفرض ضوابط جديده ومحاسبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن حزبها لن يشن حربا على الجمهوريين بعدما استعاد السيطرة على مجلس النواب.



وأعلنت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد انتقال السيطرة في مجلس النواب إلى الديموقراطيين أن الأمر اليوم يتخطى الديموقراطيين والجمهوريين, متعهدة بـالعمل على حلول جامعة , لأن الأمريكيين سئموا الانقسامات.

من جهته وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنها نجاح هائل, بالرغم من خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب. وكتب ترامب على تويتر تغريدة قال فيها إنه "نجاح هائل الليلة"، معبرا عن شكره لجميع من أسهم بنجاح هذه الانتخابات.

وتمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بغالبيتهم في مجلس الشيوخ بعد افلات مرشحيهم من الخسارة بفوارق بسيطة في عدة ولايات منها فلوريدا. ويسيطر الديموقراطيون الآن على مجلس النواب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

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