ترامب ينفي طلب إطلاق النار على المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الطلب من الجنود الأميركيين إطلاق النار على المهاجرين قرب الحدود مع المكسيك في حال قاموا برشقهم بالحجارة.

وقال ترامب إنه لم يطلب اطلاق النار على المهاجرين لكن ما لا يريده هواعتقال من يقوم من المهاجرين برشق القوات الأمريكية بالحجارة.

وتابع ترامب في تصريح صحافي أدلى به وهو في حديقة البيت الأبيض "أنّ المهاجرين الذين سيقومون برشق الحجارة سيعتقلون لفترة طويلة".

وكان ترامب سئل حول كيفية تصرّف الجنود الأميركيين في حال قام المهاجرون برشقهم بالحجارة فأجاب "في حال أرادوا رمي الجيش بالحجارة، فإن الجيش سيردّ".

وتابع "إذا قاموا برشق الحجارة على غرار ما فعلوا مع الشرطة والجيش المكسيكيين، أقول لهم اعتبروا ذلك مثل بندقية".

وكان متحدّث عسكري أميركي أعلن أنّ أكثر من سبعة آلاف جندي سيتم نشرهم على الحدود مع المكسيك بحلول نهاية الأسبوع.

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