لقاء محتمل بين بوتين وترامب بعد نحو شهر في الأرجنتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نقلت وكالة نوفوستي الروسية الرسمية الجمعة عن مستشار للرئاسة أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يجري لقاء "مطولا" مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس ايرس بعد نحو شهر.

وبحسب المستشار يوري اوشاكوف فإن لقاء "مطولا وجوهريا" يمكن أن يتم "على هامش (قمة) مجموعة العشرين" التي تعقد يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر والاول من كانون الاول/ديسمبر في الارجنتين، بَيْدَ أنه أوضح أنه لا يزال يتعين تحديد ترتيبات اللقاء من الجانب الاميركي.

في الوقت نفسه قلل أوشاكوف من أهمية اللقاء المقرر بين بوتين وترامب في باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر خلال مشاركتهما في احياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الاولى.

وأكد المستشار أن هذا اللقاء "سيكون قصيرا".

وكان بوتين وترامب التقيا في أول قمة لهما في تموز/يوليو في هلسنكي. وتعرض ترامب إثر ذلك الى النقد في بلاده بسبب تساهله الكبير مع بوتين.

وكان أول لقاء بينهما تم في تموز/يوليو 2017 على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بالمانيا.

ووصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن الى أدنى مستوياتها، خصوصا بسبب ملفات سوريا واوكرانيا واتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية في 2016، الامر الذي نفته موسكو.

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