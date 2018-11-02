الخارجية الألمانية تدافع عن الميثاق الأممي للهجرة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دافعت وزارة الخارجية الألمانية عن ميثاق الأمم المتحدة المنتظر للهجرة في وجه الانتقادات.

يذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" دعا بلاده مؤخراً إلى الانسحاب من الميثاق على غرار النمسا.

ويرى رئيس الحزب مويتن أن ميثاق الأمم المتحدة المقترح ما هو إلا برنامج لإعادة توطين للاجئين الفارين من الفقر

وقال رئيس الحزب يورج مويتن، أول أمس الأربعاء في برلين: "بينما تنشغل الحكومة الألمانية بانعدام كفاءتها في وقت حرج، تم اتخاذ إجراءات في النمسا لمصلحة شعبها".

ويهدف الميثاق إلى المساعدة في تنظيم اللجوء والهجرة على نحو أفضل وتعزيز حقوق المهاجرين أيضا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "الميثاق يصيغ أهدافاً. كيفية تطبيق هذه الأهداف أمر متروك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصةً عندما تكون هذه الأهداف تتعلق بتوفير إمكانيات للهجرة الشرعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا يعني أن المعايير وعدد المهاجرين ستكون قررات سيادية للدولة".

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