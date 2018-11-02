ألمانيا وهولندا تدعمان النيجر للتصدي للهجرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهدت ألمانيا وهولندا بتمويل قوات خاصة في النيجر لضبط حدودها ومنع الهجرة غير القانونية، بحسب ما أعلنت بعثة الأمن التابعة للاتحاد الأوروبي.



وبموجب الخطة الجديدة خصصت الدولتان الأوروبيتان عشرة ملايين يورو لتمويل القوة الجديدة لبناء القدرات الأمنية لقوات الأمن النيجرية.

والنيجر دولة عبور لآلاف المهاجرين الذي يقصدون ليبيا والجزائر، المحطتين الرئيسيتين لمهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وستستخدم الأموال للتدريب وتجهيز مئات من ضباط الشرطة النيجرية.

وقال سولي بوبكر قائد الشرطة النيجرية "بشكل عام، الهدف هو التصدي لجميع تحدياتنا: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمخدرات والإرهاب".

وفي المرحلة الأولى تتمركز فرقتان تضمان 250 شرطيا نيجريا في مرادي وبرنين كوني -- منطقتين على الحدود المضطربة مع نيجيريا أصبحتا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا -- بحسب ما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا مضنية في مواجهة تدفق المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015.

وأصبحت النيجر إحدى طرق العبور الرئيسية للمهاجرين الفقراء، ويعبرها 90 بالمئة من المهاجرين القادمين من غرب إفريقيا، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وهذه الطريق محفوفة بالمخاطر ومنها انعدام الماء إضافة إلى مهربين بدون رأفة يتركون المهاجرين في الصحراء.

أقرت النيجر في 2015 قانونا يجرم الاتجار بالبشر وينص على عقوبة السجن لفترة تصل إلى 30 سنة.

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