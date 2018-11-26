السلطات الامريكية تعلن احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل كامل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت السلطات الأمريكية، الأحد، أن رجال الإطفاء سيطروا بشكل كامل على الحرائق التي تسببت في أكبر عدد من القتلى وأعلى مستوى من الدمار في تاريخ كاليفورنيا بعد أكثر من أسبوعين على اندلاعها.

وأوضحت هيئة إطفاء الحرائق في كاليفورنيا، في آخر نشراتها على "تويتر": "تمت السيطرة على حريق كامب فاير بنسبة 100 بالمئة".

وأودت الحرائق التي اندلعت في 8 نوفمبر بحياة 87 شخصا، فيما لا يزال 249 آخرين في عداد المفقودين.

وجرى تحديد هوية 54 فقط من القتلى، بحسب مكتب الشرطة في مقاطعة بوت، التي تبعد مسافة 3 ساعات بالسيارة شمالي سان فرانسيسكو.

وألحق الحرائق أضرارا بأكثر من 62 ألف هكتار من الأراضي، كما دمرت نحو 14 ألف منزل، إضافة إلى مئات الأبنية الأخرى.

وساعدت الأمطار الغزيرة، التي هطلت في إخماد الحرائق المتبقية، إلا أنها جعلت من الأصعب على طواقم الإنقاذ البحث عن الجثث.

وتعد حرائق "كامب فاير" الثانية، التي تشهدها كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، وأدى حريق سابق في منطقة ماليبو قرب لوس أنجلوس إلى مقتل 3 أشخاص.

وكان الدخان من حريق "كامب فاير" كثيفا لدرجة اضطرت المدارس في سان فرانسسكو إلى إغلاق أبوابها في وقت سابق من هذا الشهر.

وحذر حاكم كاليفورنيا، جيري براون، من أن الولاية قد تشهد تزايد عدد الحرائق الكبرى بسبب الاحتباس الحراري.

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