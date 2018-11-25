زلزال قوي يهز العراق وإيران

أخبار الآن| بغداد - العراق (وكالات)

ضرب زلزال مركزه إيران، مساء الأحد، المنطقة الحدودية ما أدى إلى وصول تداعياته إلى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية ودولة الكويت.

وقال المركز الأميركي للزلازل، إن درجة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر ومركزه محافظة إيلام الإيرانية الحدودية مع العراق.

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

الدفاع المدني العراقي قال انه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها بغداد وعدة محافظات عراقية

وضرب زلزال قوي منطقة الحدود الإيرانية العراقية في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي مما أسفر عن قتل 530 على الأقل في إيران وستة في إقليم كردستان العراق.

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