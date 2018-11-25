3 أيام لتنظيف شانزيليزيه من "خراب التظاهرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدت مظاهراتُ أصحاب السترات الصفراء التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أمس الى تخريبِ أحد اجملِ الشوارع في العالم وهو الشانزيليزيه. وأعلنت السلطات ان الوقتَ اللازم لتنظيفِ الشارع , وعودتِه لوضعه الطبيعي , قد يستغرقُ يومين الى ثلاثةِ ايام , هذا في وقتٍ عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن استِيائه من نتائجِِ هذه المظاهرات ووصفها بغيرِ السِلمية.

وكانت قوات الأمن في باريس استخدمت السبت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين حاولوا اختراق طوق للشرطة في جادة شانزيليزيه. وتجمع آلاف المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات صفراء على الجادة في إطار الاحتجاجات التي بدأت السبت الماضي رفضا لزيادة رسوم على المحروقات

وقال موقع "لوبوان" الفرنسي، إن آلاف المحتجين تجمعوا، منتصف النهار بالشانزليزيه، إلا أن الشرطة تدخلت بقوة لتفريقهم. وتدخلت الشرطة الفرنسية لمنع المحتجين من الوصول إلى قصر الإليزيه القريب من المنطقة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وردد بعض المحتجين النشيد الوطني ولوحوا بالعلم الفرنسي، بينما رفع آخرون لافتات كُتب عليها "ماكرون، استقالة" و"ماكرون، لص". فيما شوهد محتجون آخرون وهم يجمعون الحجارة ويقيمون حواجز للرد على التدخل العنيف لرجال الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو، صورها محتجون ونشروها على حساباتهم الشخصية في تويتر وفيسبوك، النيران مشتعلة في شارع الشانزليزيه، وبعض مخلفات الغازات المسيلة للدموع.

وقالت بلدية باريس إن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة، السبت، لاسيما وأن العاصمة تشهد اليوم احتجاجات السترات الصفراء ومظاهرة ضد العنف الجنسي ومباراة لكرة القدم ومباراة للرغبي.

ويعارض المحتجون الضرائب التي طرحها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين، بغية تشجيع المواطنين على التحول لاستخدام وسائل نقل أقل ضررا للبيئة. وبالتزامن مع فرض الضريبة، قدمت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

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