إصابات في الاحتجاجات الاقتصادية بباريس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب 19 شخصاً، بينهم 4 من رجال ​الشرطة الفرنسية،​ في ​احتجاجات​ ​ وقعت في العاصمة باريس​، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن الإصابات وقعت بين محتجين من "السترات الصفراء" وقوات من الشرطة الفرنسية في منطقة الشانزليزيه.

وأضرم المتظاهرين، النار في عدد من الإطارات، وقطعوا عدداً من طرقات العاصمة الفرنسية.

وعلى خلفية ذلك، منعت الشرطة الفرنسية، مرور السيارات في عدد من شوارع المدينة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين.

ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثاني على التوالي في مختلف أنحاء ومناطق فرنسا.

وتجمع السبت، نحو 5 آلاف محتج في شارع الشانزليزيه، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة التي تم إرسالها لمنعهم من الوصول إلى قصر الإليزيه القريب من مكان الاحتجاجات.

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