الكونغو: تحذير من تهديد إرهابي محتمل ضد المصالح الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السفارة الأمريكية في كينشاسا في بيان، تلقيها معلوماتٍ عن "تهديدٍ إرهابي مُحتمل" ضد منشآتِها في الكونغو الديموقراطية، قبل اربعةِ أسابيع من انتخاباتٍ حاسمة في البلاد. ودعت السفارة مواطنيها الى توخي الحيطة والحذر والإطلاع جيداً على الوضعِ ومراقبةِ وسائل الإعلام.

وجاء في البيان، "تلقت السفارة الأمريكية في كينشاسا معلومات موثوقة ودقيقة عن تهديد إرهابي محتمل ضد منشآت الحكومة الأمريكية في كينشاسا". وأضافت أن "سفارة الولايات المتّحدة في كينشاسا ستغلق أمام الجمهور الإثنين 26 نوفمبر (تشرين الثاني)". وتشهد الكونغو انتخابات رئاسية وتشريعية وإقليمية، في 23 ديسمبر (كانون الأول).

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