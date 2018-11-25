مصرع 12 شخصا على يد مسلحين في موزمبيق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مقتل 12 شخصا على يد مسلحين يعتقد أنهم من الجماعات المتطرفة في هجوم وقع شمال موزمبيق يوم الجمعة، و قد تسبب الهجوم في نزوح آلاف القرويين إلى تنزانيا المجاورة، حسب مصادر أمنية.

و قالت الجهات الأمنية إن الهجوم وقع في إقليم نانغاني و في منطقة لا تقوم فيها قوات الأمن بدوريات، و أن معضم القتلى من النساء والأطفال.

وأوضح أن "المهاجمين قتلوا 12 شخصا معظمهم من النساء والأطفال" في الاعتداء الذي وقع في قرية تشيكوايا فيلها القريبة من الحدود مع تنزانيا.

وأوضح صحافي محلي أن الضحايا إما قتلوا بالسواطير أو حرقا داخل بيوتهم بعد أن أضرم المتطرفون فيها النار.

وأعلنت الشرطة أن آلاف الأشخاص فروا بعد الهجوم إلى تنزانيا بعد أن عبروا نهر روفوما.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 تشهد قرى ولاية كابو ديلغادو هجمات دامية تشنّها جماعة متطرفة مناهضة للحكومة.

ويثير تمرّد هذه الجماعة قلق سلطات موزمبيق و الشركات النفطية العالمية التي تسعى إلى استخراج مخزونات الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة السواحل الشمالية

الشرقية للبلاد والتي تقدّر بنحو 5,1 تريليون متر مكعب.

ويرفع الهجوم وهو الثالث الذي تشهده كابو ديلغادو في غضون شهر، حصيلة القتلى إلى 20.

وتصاعدت حدة الهجمات بعد بدء جلسات محاكمة في بيمبا (شمال) لمئتي شخص يشتبه في مشاركتهم في اعتداءات، بعضهم من تنزانيا والصومال وجمهورية

الكونغو الديموقراطية.



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