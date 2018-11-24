سانشيز: سأصوت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن اتفاق بشأن جبل طارق، لافتاً إلى أنه سيصوت لمصلحة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك مع توقعات، لمسؤولين إسبان، بعدم حضور رئيس الوزراء الإسباني، اجتماع الاتحاد الأوروبي المقرر الأحد في بروكسل، وسط خلاف بين إسبانيا و بريطانيا بشأن إقليم جبل طارق البريطاني.

وعزا المسؤولين، عدم حضور رئيس الوزراء، إذا لم يحصل على ضمانات بشأن كيفية التعامل مع الإقليم المتنازع عليه بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وكانت إسبانيا، هدّدت بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل، في حال لم تعترف بريطانيا خطياً، بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي.

ويهدف الاجتماع إلى المصادقة على اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي لخروج بريطانيا.

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