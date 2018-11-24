رئيس حكومة إسبانيا: لن أحضر القمة الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز , إنه إذا لم يتم حل الخلاف حول جبل طارق, فإنه قد لا يذهب الأحد إلى بروكسل حيث تعقد القمة الأوروبية للمصادقة على اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر سانشيز من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتّفاق" حول جبل طارق، فإنّ من المحتملِ جدًا أن لا تكون هناك قمّة للمجلس الأوروبي

وفي وقت سابق الجمعة، طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو لندن بتعهّد "خطي" في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية الأحد.

وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظّم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في حال لم تعترف بريطانيا "خطيا" بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي.

وقال الوزير الإسباني "لقد طالبنا بأن ينشر البريطانيون هذا النص قبل انعقاد المجلس الأوروبي الأحد". ولدى سؤاله عن مشاركة رئيس الوزراء الإسباني الأحد في القمة الطارئة، رد الوزير الإسباني "سيحسم قراره (...) عندما يصدر الإعلان البريطاني مكتوبا".

وتريد إسبانيا الاحتفاظ بما تعتبره حقها في التفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

والخميس كرر سانشيز تهديده بعرقلة الاتفاق حول بريكست إذا لم يتضمن بشكل واضح منح مدريد حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة حول جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب اسبانيا والذي تطالب مدريد بالسيادة عليه، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب سانشيز على تويتر "مواقفنا ما زالت متباعدة جدا. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكست". ومن لندن ردّت الجمعة متحدّثة باسم ماي بالقول "لا نية لدينا لإعادة فتح ملف اتفاق الخروج لكننا سنبحث مع حكومتي جبل طارق ومدريد علاقتنا المستقبلية".

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