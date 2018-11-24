"فلورانس بارلي" تشيد بعملية الجيش الفرنسي في مالي

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أشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي بالعمل "المعقد والشجاع" للجيش الفرنسي الذي قضى على مجموعة إرهابية كبيرة في منطقة موبتي في مالي. ورجحت بارلي أن أمادو كوفا كان من ضمن القتلى في العملية وهو كوفا أحد أبرز معاوني زعيم كتيبة ماسينا.

وأضاف بيان قيادة الأركان أن العملية العسكرية جرت في منطقة موبتي "وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة ضمت طائرات من نوع ميراج 2000 ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة بطائرات من دون طيار من نوع ريبر” مضيفة “أنه كان للضربات الجوية تأثير الصدمة".

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