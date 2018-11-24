مقتل 30 إرهابيا بعملبة عسكرية للجيش الفرنسي في مالي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي مساء الجمعة في بيان، أن قواته شنت ليلة الخميس الجمعة عملية عسكرية في وسط مالي “أتاحت القضاء على نحو 30 إرهابيا”.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ب”العمل المعقد والشجاع الذي أتاح القضاء على مجموعة إرهابية كبيرة، كان في عدادها على الأرجح امادو كوفا، أحد ابرز معاوني اياد أغ غالي زعيم كتيبة ماسينا”.

وأضاف بيان قيادة الأركان أن العملية العسكرية جرت في منطقة موبتي “وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة ضمت طائرات من نوع ميراج 2000 ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة بطائرات من دون طيار من نوع ريبر” مضيفة “أنه كان للضربات الجوية تأثير الصدمة”.

من جهته شدد الجنرال فرنسوا لا كوانتر رئيس اركان القوات المسلحة الفرنسية على “الاعداد الدقيق لمجمل القوى الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل ما أتاح نجاح هذه العملية التي تعتبر خطوة إضافية في إطار قتال القوات المسلحة الفرنسية الى جانب القوات المسلحة المالية، وقوة مجموعة الخمس لدول الساحل، وقوة الامم المتحدة لضمان الامن في مالي والساحل”.

وينتشر نحو 4500 عسكري فرنسي في منطقة الساحل الافريقية في إطار عملية برخان التي تلت عملية سيرفال.



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