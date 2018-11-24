إصابة شرطي بريطاني بحادثة طعن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة أحد عناصرها في حادثة طعن خارج محطة قطار شرق العاصمة لندن. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه به. ورفعت بريطانيا حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوياتها بعد عدة هجمات في 2017.

واعتقلت الشرطة، الخميس الماضي، رجلا بعد العثور على قنبلتين بدائيتين في شقة خالية بشمال غرب لندن، لكنها قالت إنه لا صلة له بأي منظمات إرهابية. واستدعيت الشرطة لشقة في هارلسدن بشمال غرب لندن بعد العثور على القنبلتين، الأمر الذي دفع ضباط مكافحة الإرهاب لفتح تحقيق.

وأوائل الشهر الجاري، أعلنت الشرطة أنها أوقفت شابا يشتبه بأنه قتل سيدة وجرح 5 أشخاص آخرين، في هجوم في لندن التي دعا رئيس بلديتها وقتها إلى الهدوء واليقظة.

وقتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وجرح 5 أشخاص آخرين في هجوم بالسكين في وسط لندن، وأعلنت الشرطة بعد ذلك أن منفذ الهجوم شاب في التاسعة عشرة من العمر يعاني اضطرابات عقلية، وأوقف بعد الهجوم الذي وقع في ساحة راسل سكوير قرب المتحف البريطاني.

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