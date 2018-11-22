اتفاق أوروبي بريطاني مؤقت حول بريكست

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أن فريقي التفاوض من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا توصلا الى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكست بشكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الاحد المقبلة.

وبحسب توسك فإن النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والامن.

و تابع توسك أن "الفترة الانتقالية بعد بريكست يمكن أن تمدد الى ما يصل لسنتين بعد نهاية 2020 وفق الاتفاق المؤقت".

و كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، ميشال بارنييه، عبر عن "الارتياح لدعم الوزراء اليوم للحزمة المرتبطة ببريكست كاملة"، وذلك قبل ستة أيام من القمة الاستثنائية.

وبموجب مسودة الاتفاق الحالية، تنتهي الفترة الانتقالية بحلول نهاية العام 2020، لكن بارنييه اقترح تمديدها عامين إضافيين، وفق مصدر أوروبي.

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