أبوظبي تحكم بالمؤبد على متهم بريطاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمس حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم بريطاني، بناءً على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه، واعترف خلالها تفصيلياً بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوقه أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقاً للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلاً عن متابعة ممثلين لسفارة دولته.



وأوضح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن الحُكم الذي صدر لا يعد حكما نهائياً، إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجدداً بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه، والاستماع له ولمحاميه، وهي إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لدستورها وقوانينها.



وصرح النائب العام بأن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية نطقت بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز (بريطاني الجنسية) بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن اعترف أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة.

وأضاف النائب العام للدولة في تصريحه أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة، واستنفد خلالها كافة وسائل الدفاع، وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم، وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقاً لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة أمس.

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