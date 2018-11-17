إضراب عمال أقدم مصنع سكر في إيران بسبب مرارة الرواتب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

أضربَ عُمَّالُ أقدمِ مصنعِ قصبِ سكر في إيران عن العمل، السبت، بسبب عدَمِ دفع رواتبهم، و دعوا في احتججاهم إلى تأميم الشركة المتداعية، و ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت نفس الوكالة صورةً لتجَمُّع عمالٍ مطحنة "هافت تابه" العملاقة لقصب السكر في مدينة شوش جنوب غرب إيران، تُظْهِرُ نساء يسرن مع أطفالهن وقد حمَلت إحداهن لافتة تقول "نحن جوعى".

ويوظّف المصنع الذي تم إنشاؤه في العام 1962 نحو أربعة آلاف عامل.

ونظم العمال عدة مسيرات في وقت سابق احتجاجا على تأخر الرواتب، وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016، لكن الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة.

فيما شهِدت إيران مؤخراً عددا من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.

اقرأ أيضا:

لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران