لجنة أممية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة،على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران وذلك بأغلبية 85 صوتاً، مقابل 30 صوتا معارضا بينما امتنعت 68 دولة عن التصويت.

ويشير القرار إلى أن حقوق الإنسان في إيران قد ازدادت سوءًا منذ العام الماضي وازداد القمع المنظم للمتظاهرين والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الحكومة الإيرانية لا تمتثل للمعايير والقواعد الدولية، حيث تشير التقارير باستمرار تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير".

واعتمد القرار على تقارير جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، وأنطونيو غوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

ومن المقرر أن يتم التصويت على القرار المذكور الشهر المقبل ديسمبر/ كانون الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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