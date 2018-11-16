استقالة مساعد روحاني للشؤون الاقتصادية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدم مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون الاقتصادية مسعود نيلي باستقالته، ، ولم يعد يشارك في اجتماعات مجلس النقد والائتمان،حسب ما أكدته وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء. وأعلنت "المؤسسة العليا للتعليم والتخطيط" أن روحاني وافق على استقالة نيلي، وحل محله وزير الاقتصاد في حكومة روحاني علي طيب نيا.

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت صراعا بين مسعود نيلي من ناحية، ومحمد باقر نوبخت مساعد روحاني ورئيس منظمة الميزانية والتخطيط ومحمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية حسن روحاني من ناحية ثانية.

وقد أشيع خبر استقالة نيلي في الأوساط السياسية والإعلامية في الأسابيع الأخيرة، دون أن يتم تأكيد الخبر من أي طرف في الحكومة حتى تم الإعلان عن خبر موافقة روحاني على استقالة نيلي الخميس.

وتأتي استقالة مسعود نيلي في ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، حيث بدأت الولايات المتحدة في تطبيق الجولة الثانية من العقوبات ضد طهران والتي تستهدف تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وهو ما يعني انخفاض واردات البلاد من العملة الصعبة.



إقرأ أيضا:

إيران تعدم شخصين بتهمة "الإفساد في الأرض" وحيازتهما ذهباً

رغم العقوبات النفط العراقي يصل إيران بدون عراقيل