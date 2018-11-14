في اليوم العالمي لمرض السكري.. إليكم هذه المعلومات

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفاعل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي لمرض السكري، وهو يوم عالمي للتوعية بمخاطر المرض، ويحتفل به العالم من خلال فعاليات مختلفة في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ونشر عبر موقعي "فيسبوك" و "تويتر" من خلال هاشتاغ #اليوم_العالمي_للسكري معلومات ونصائح عن المرض، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو تشرح أعراضه وطرق التشخيص والوقاية منه وغيرها.

وبالتزامن مع اليوم العالمي، أثبتت دراسات حديثة أن مرض السكري من النوع الثاني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة العصرية وأن 90 % من الأشخاص يصابون بالمرض نتيجة السمنة واتباع أنظمة غذائية غير صحية

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وبلغ عدد المصابين بمرض السكري 425 مليوناً حول العالم وعدد البالغين زاد 4 أضعاف على مستوى العالم في أقل من 40 عام.

وفي العام 2012 بلغ عدد من قضوا جراء الإصابة بالسكري حوالي مليون ونصف المليون شخص.

وبحسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية فإن ما بين 50 – 80% من الوفَيات بين مرضى السكري يقضون بأمراض القلب الوعائية و ثمانين في المئة من حالات الوفاة توجد في الدول متدنية ومتوسطة الدخل

وبالنسبة لتشخيص المرض فإن بالامكان القيام بذلك في مراحل مبكرة بواسطة فحوص الدم قليلة التكلفة نسبياً ويمكن علاجه بواسطة خفض مستوى الغلوكوز في الدم ومستويات عوامل الخطر المعروفة والتي تضر بالأوعية الدموية في الجسم.

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