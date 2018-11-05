فوائد صحية لن تتوقعها من "أفلام الرعب".. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أوضحت دراسة طبية أنّ "مشاهدة أفلام الرعب تعود بالفائدة والأثر الإيجابي على صحة الإنسان". وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "وستمنستر" في لندن، فإنّ "هذا النوع من الأفلام يساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم، كما يساهم في تحسين المزاج".

وخلال دراستهم، قام الباحثون باختبار 10 أشخاص من خلال دفعهم لمشاهدة أفلام مُرعبة. وفي غضون ذلك، فقد عمد معدّو الدراسة إلى مراقبة معدّل ضربات القلب لدى هؤلاء الأشخاص قيد الإختبار، كما جرى قياس درجة التنفس لديهم، لجهة تنشق الأوكسجين، وإخراج ثاني أوكسيد الكربون من الجسم عبر الفم من جهةٍ أخرى.

وتوصل الباحثون إلى أنّ "تعريض الأشخاص لمحفزات مخيفة، يساعد الجسم على إفراز هرمون الأدرينالين بشكلٍ كبير". وفي هذا الصدد، أشار كبير مؤلفي الدراسة، ريتشارد ماكنزي، إلى أنّ "المشاهد المخفية التي يتلقاها الإنسان، تدفع الجهاز العصبي إلى أن يتفاعل، إما عبر المحاربة أو الفرار".

ولفتت الدراسة إلى أنّه "عند حدوث هذه الإستجابة، يبدأ الجسم بحرق الدهون بهدف الحصول على الطاقة، فيما يتمّ إطلاق السكر في الدم، الأمر الذي يدفع الجسم إلى زيادة عملية الأيض، أي تحويل الغذاء إلى طاقة، من دون الحاجة إلى تدخل الأوكسجين في هذه العملية".

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