إليك 16 خرافة متداولة عن جسم الإنسان.. وحقيقتها العلمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يجهل عدد كبير من الأشخاص حول العالم معلومات علمية حقيقية عن جسمهم وطريقة عمله، مما أدى إلى انتشار "خرافات" عدة، فعلى الرغم مما توصل إليه العلم في أيامنا هذه، وعلى الرغم من انتشار معظم الحقائق العلمية التي تنسف المعتقدات "الشعبية" السائدة في عدد من المجتمعات، لا تزال بعض الخرافات تسيطر على معتقداتنا وذلك بغض النظر أحيانا عن المستوى العلمي أو الثقافي للأفراد، وفيما يلي بعض الخرافات المنتشرة بهذا الشأن حسب ما ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية:

1- الزائدة الدودية: يعتقد البعض أن الزائدة الدودية عديمة الفائدة، لكنها في الأصل عضو من أعضاء الجسم الأساسية، حيث تؤدي دورا مهما في تطوير الجهاز المناعي.

2- العطس: "أن تعطس وعيناك مفتوحتان، فهذا أمر خطير!" عبارة شهيرة وسط العائلات لكنها في الحقيقة غير صحيحة، لأن ردة الفعل تلك تكون بدون شعور، كما أن فتح عينيك أثناء العطس لا يشكل أي خطر نهائيا على صحتك.

3- الأقدام: يروج بعض الخبراء أن هناك علاقة وثيقة بين حجم الأقدام وطول العضو الذكري للرجل، وهذا أمر خاطئ، حسب سارة جارفيس، التي تشتغل في عيادة بالعاصمة البريطانية.

4- حرارة الرأس: يقول أشخاص إن ارتداء القبعات الصوفية في الشتاء سيجعلك دافئا، على اعتبار أن حرارة الجسم مرتبطة بحرارة الرأس، وهذا أمر غلط. وتقول سارة "الرأس لا يشكل سوى 10 بالمئة من مساحة جسمك.. وللحرارة علاقة بكل أنحاء جسدك".

5- البواسير: حين يرى الإنسان دما في برازه، يذهب عقله إلى أمر واحد، البواسير. لكن في الأصل، هناك عدة أمراض قد تؤدي إلى ظهور الدم، مثل سرطان الأمعاء أو إصابتك بتسمم ما.

6- التهاب البول: الشعور بحريق عند البول يعني أنك مصاب بالتهاب. في الحقيقة هناك معايير أخرى تدل على إصابتك بالتهاب، مثل الحمى وألم في الوريد والارتباك والتبول بكثرة.

7- الحلاقة: الحلاقة تجعل شعرك ينمو بكثافة. كثافة شعرك غير مرتبطة بالحلاقة حسب ما قالت جارفيس، مشيرة إلى أن "معدل الكثافة لا يتغير نهائيا".

8- الإنعاش القلبي: هذا الأمر لن يعيد الإنسان إلى الحياة كما يتم تسويقه في الأفلام. وتنصح الدكتورة جارفيس باللجوء إلى جهاز مزيل الرجفان.

9- سكتة قلبية: يقول بعض الأطباء إن الشعور بألم في الصدر يدل على خطر تعرضك لسكتة قلبية، وهذا أمر غير صائب، إذ هناك أعراض أخرى مثل التعب الزائد وضيق التنفس وألم في الرقبة..

10- الأظافر: "أظافرك تواصل النمو بعد موتك".. معلومة لا تعدو أن تكون سوى خرافة على اعتبار أن الأظافر تحتاج إلى الأوكسجين من أجل البقاء على قيد الحياة والنمو.

11- المعدة: يروج بعض الأشخاص أن المعدة توجد خلف السّرّة مباشرة، لكن المعلومة غير صحيحة، على اعتبار أن هذه المنطقة تضم الكبد والأمعاء الدقيقة والطحال.

12- فيتامين سي: معلومة "الفيتامين سي يعالجك من نزلة البرد" غير صحيحة، فهو يحميك فقط ويقلل فرص إصابتك بالزكام.

13- السكر: يجعل أطفالك في حالة نشاط مفرطة. تقول الدكتورة جارفيس إن السكر عديم الفائدة، مضيفة "يعطي بعض الطاقة لكنه لا يحتوي على أي مغذيات".

14- الجزر: يقع معظم الناس في خطأ كبير، حين يعتقدون أن هذا النوع من الخضراوات يقوي بصرك. الجزر يحتوي على فيتامين A الذي يجعلك تنظر جيدا، لكنه لا يقوي نظرك.

15- مفاصل: لدى بعض الناس مفاصل إضافية، هي معلومة غير صحيحة، وفق سارة، التي قالت "هذا تعبير شائع فقط".

16- ألم الكتف: لا يرتبط دائما بالعضلات، حيث من الممكن أن يكون السبب قادما من منطقة أخرى..



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