"داء السكري".. يمكن التنبؤ به قبل 20 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت أبحاث سويدية حديثة إلى أن خطر الإصابة بالسكري يمكن التنبؤ به قبل 20 عاما من الإصابة به، حيث يصدر الجسم تحذيرات قد تساعد في منع المرض.

ووجدت الدراسة، التي أُجريت على أكثر من 200 ألف شخص غير مصابين بالسكري، أن ما يقارب 9 بالمئة منهم، تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة، تشير إلى ارتفاعات غير مباشرة في العلامات الأيضية، حتى وإن كانت المستويات لا تزال في المعدل الطبيعي، وإنه يمكن للأفراد معرفة ما إذا كانوا معرضين للخطر، واتخاذ إجراءات لتفادي المرض قبل حدوثه.

وتعد مرحلة ما قبل السكري من أكثر المراحل غموضا، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم إما في حالة الصوم وإما بعد تناول الوجبة.

وينصح الباحثون بضرورة اتباع بعض الإرشادات، التي تساعد في تفادي الإصابة بالسكري وضرورة دمج الخضراوات مع الطعام والابتعاد عن الدهون المتحولة.

معنا من دبي الدكتور هشام جاد اخصائي الامراض الباطنية و السكري

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