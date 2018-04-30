لمحبي السيارات المكشوفة.. هل تعرفون هذه المعلومات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر فصل الصيف الموسم المثالي لقيادة السيارات المكشوفة ، كما أنها توفر لسائقها المتعة بالقيادة في الهواء الطلق، إلا أنّ هذه السيارات بحاجة الى طريقة قيادة وعناية خاصة تختلف عن السيارات التقليدية.



نصائح مفيدة

لعلّ السلامة هي أوّل ما يخطر في البال عند التحدث عن سيارة مكشوفة. في هذا السياق ينبغي على أصحاب السيارات المكشوفة قيادتها بهدوء، لأنّ أي حادث قد يؤدي الى انقلاب السيارة تكون عواقبه وخيمة. كذلك يجب على قائد السيارة المكشوفة ارتداء غطاء للرأس مثل القبعة، لتجنّب الإصابة بحروق شمس أو بضربة شمس، كما يجب دهن مناطق الجلد المكشوفة بكريمات الوقاية من أشعة الشمس. وعلى سائق السيارة المكشوفة أيضاً إرتداء نظارة الشمس التي تساعد على عدم تعرّض قائدها للإبهار، وأيضاً تحول دون دخول الحشرات والغبار للعين أثناء القيادة، والتي قد ينجم عنها حوادث خطيرة.



عناية خاصة

تحتاج الموديلات المكشوفة إلى عناية خاصة قد تختلف عن الموديلات المغلقة خصوصاً عند غسلها. وفي هذه الحال يجب العودة الى مراجعة دليل الاستعمال الخاص بالسيارة لمعرفة الطرق الصحيحة لتنظيف السيارة بشكل عام والسقف بشكل خاص. وهنا تجدر الإشارة الى أنه من غير المحبّذ تنظيف السيارات المكشوفة في محطات الغسل الآلي العادية، وينبغي على أصحاب هذه السيارات استعمال محطات الغسل الآلي التي توفّر برامج غسل خاصة لهذه السيارات.

ويرجع سبب ذلك إلى أنّ عناصر الإحكام بالسقف والكاوتشوكات العازلة، لا تتحمّل ضغط الماء العالي ومراوح التجفيف ببرامج الغسل العادية. ومن المفضّل غسل السيارة بطريقة يدوية على المحطات وعدم رَش الماء المضغوط مباشرة على وصلات السقف.

وللحفاظ على الفرش الداخلي للسيارات المكشوفة، يجب استخدام كريمات خاصة لتنظيف الجلد، مداورة وبين فترة وأخرى، لمنعه من التشقّق ومن تغيّر اللون نتيجة تعرّضه لأشعة الشمس المباشرة. كذلك ينصح باستخدام كريم أو سائل خاص للحفاظ على الكاوتشوك، ودهن الفواصل الكاوتشوكية في أجزاء السقف كي لا تجف وتبقى طرية لتتمكّن من الغلق بإحكام، وتمنع تسرّب الماء الى داخل المقصورة.

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