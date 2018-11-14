اعتقال مئات العرب الأحوازيين في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الإيرانية أقدمت على اعتقال المئات من الأقلية العربية الأحوازية خلال الأسابيع الماضية في إقليم خوزستان.

وأوضحت المنظمة أنها حصلت من ناشطين أحوازيين على أسماء مئة وثمانية وسبعين شخصاً تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية.



ونوهت المنظمة إلى أن عدد المعتقلين قد يكون أكبر بكثير، خاصة أن السلطات الإيرانية صعدت عمليات الاعتقال بعد الهجوم المسلح الذي استهدف عرضاً عسكرياً بمدينة الأحواز في شهر سبتمبر الماضي.

ويواجه العرب الأحوازيين في إقليم خوزستان تمييزاً عرقياً مما حرمهم من الكثير من حقوقهم الأساسية في إيران.

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