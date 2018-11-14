بولتون يتوعد إيران بأقصى درجات الضغط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران , بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على طهران حيز التنفيذ.



وأضاف بولتون "لا شك في أن إيران بدأت تحاول ايجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال".

واعتُبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن , وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير, وحرمان المصارف الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.



وكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة الضغوط على طهران، معلنا انسحابه من اتفاق دولي يهدف إلى وضع حد لبرنامجها النووي وفارضا عدة حزم من العقوبات الأميركية أحادية الجانب.



وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أن الضرورات الإنسانية كالمواد الغذائية والأدوية معفية من العقوبات وأن الشعب الإيراني ليس المستهدف.

وعارضت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) بشدة إعادة فرض العقوبات وتعهدت بالعمل على إنقاذه.



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