ترامب يقبل إستقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبول إستقالة السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة "نايكى هايلى" من منصبها خلال مؤتمر صحفى أقيم فى البيت الأبيض.

وأشار ترامب بأن هايلى ستغادر منصبها بنهاية هذا العام .

وقال ترامب للصحفيين خلال المؤتمر ، بأن هيلي التى كانت تتولى منصب حاكمة ساوث كارولاينا قبل ترشحها لمنصب السفيرة، أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة.

وأشاد ترامب بهايلي خلال تحدثه للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قائلا إنها قامت بعمل رائع، وإنه يأمل أن تعود إلى الإدارة في منصب آخر.

وكانت هايلي تعرضت مؤخرا لانتقادات واسعة بعدما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من تبديدها لمصروفات حكومية على شراء ستائر خاصة بمقر إقامتها في نيويورك.

اقرأ أيضاً

إيران تقر بتأثر طيرانها سلباً بالعقوبات

الصين تعلن أن رئيس الانتربول السابق تلقى رشاوى

