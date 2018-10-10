ترامب يتراجع عن تعيين ايفانكا كسفيرة للامم المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ابنته ومستشارته إيفانكا ستكون رائعة اذا تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكنه يدرك أنه إذا عينها في المنصب ستلاحقه الاتهامات بالمحسوبية.

وأضاف ترامب ان هناك أسماء كثيرة مرشحة لشغل المنصب الشاغر بعد استقالة نيكي هايلي.



وأوضح: "هذا لا يعني أنني سأرشحها، لأنهم سيتهمونني بالمحسوبية، رغم أنني لست واثقاً من وجود شخص آخر أكثر كفاءة منها في العالم".



كانت السفيرة الأمريكية الحالية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أشارت إلى اسم إيفانكا في حدث بالبيت الأبيض حين أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستغادر المنصب بنهاية العام الجاري، بعد أن كالت لابنة الرئيس المديح ولزوجها جاريد كوشنر.

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