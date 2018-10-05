الهند تبرم صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الكرملين إن الهند أبرمت اتفاقا مع روسيا، الجمعة، لتزويدها بصواريخ "إس-400" المضادة للطائرات، وذلك في تجاهل من نيودلهي لتحذيرات أمريكية من احتمال تعرضها لعقوبات وفق القانون الأمريكي بسبب هذه الصفقة.



وتقدر قيمة الصفقة بنحو 5.2 مليار دولار وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة.



لكن الولايات المتحدة قالت إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائيا عقوبات.

وأقر الكونجرس الأمريكي في 2017 قانونا لمعاقبة روسيا على موقفها في أوكرانيا وتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويفرض هذا القانون عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسلح مع مؤسسات روسية.

وكانت الولايات المتحدة حذرت الهند من صفقة مرتقبة لشراء صواريخ "إس-400" من روسيا أثناء زيارة بوتين لنيودلهي، وقالت إن هذه الصفقة تعرضها لعقوبات بموجب القانون الأمريكي.

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