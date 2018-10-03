أمريكا تحذر الهند من عقوبات محتملة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الهند من صفقة مرتقبة لشراء صواريخ إس-400 سطح جو من روسيا أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنيودلهي هذا الأسبوع وقالت إن هذه الصفقة تُعرضها لعقوبات بموجب القانون الأمريكي.



ويريد الجيش الهندي بطاريات الصواريخ هذه لردع الصين والتفوق على باكستان نظرا لأنها قادرة على إسقاط طائرات مقاتلة حتى طائرات الشبح على نطاقات غير مسبوقة.



وقال مسؤول في الكرملين إن الهند وروسيا ستوقعان صفقة الصواريخ التي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار أثناء زيارة بوتين لإجراء محادثات قمة سنوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تبدأ يوم الخميس.

لكن الولايات المتحدة حذرت البلدان التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية من أنها ستكون عرضة لعقوبات تلقائية بموجب قانون شامل يحمل اسم قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات والذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس آب الماضي.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية ”نحث جميع حلفائنا وشركائنا على الامتناع عن التعاملات مع روسيا التي تؤدي لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة عبر العقوبات“.

وأضاف ”أكدت الإدارة على أن أحد مجالات تركيز تطبيق الفقرة 231 من القانون هو امتلاك أو تحديث قدرات بما في ذلك نظام إس-400 للدفاع الجوي والصاروخي“.

وفي الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني بسبب شرائه طائرات مقاتلة وكذلك نظام إس-400 من روسيا في العام الحالي.

وقال مسؤولون في نيودلهي إن حكومة مودي تأمل أن تستثنيها إدارة ترامب من صفقة الأسلحة المقترحة مع روسيا.

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