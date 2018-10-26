من هي رئيسة اثيوبيا وما المناصب التي شغلتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

صادق البرلمانُ الإثيوبي، الخميس، على تعيينِ السفيرة سهلي ورق زودي رئيسةً للبلاد، بعد حصولها على تصويتِ جميع الحاضرين، لتصبح زودي أولَ رئيسةً لأثيوبيا خلفاً للرئيس مولاتو تشوم.

فمن هي زودي وما المناصب التي شغِلتها؟

1. ولدت سهلي ورق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لأبٍ كان ضابطاً كبيرا في الجيشِ الإمبراطوري في عهدِ الإمبراطور هِيلي سِـلاَسي.

2. في السابعة عشر من عمرها حصلت على منحةٍ من فرنسا لدراسةِ العلوم الطبيعية في جامعة "مونبيلييه".

3. وقضت تسعِِ سنوات في فرنسا من أجلِ التحصيل الأكاديمي.

4. شغِلت العديد من المهامِ في وزارةِ الخارجية الاثيوبية بينها مديراً عاما للشؤون الأفريقية.

5. عُـينت سفيرة ممثلة دائمة لدى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد".

6. في عام الفان واثنان عُينت سفيرة لإثيوبيا لدى فرنسا.

7. وفي عام 2013 عُينت مديرا عاما لمكتبِ منظمة الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.

8. شغِلت منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للمنظمة الدولية.

9. تقلدت منصب سفيرة ل إثيوبيا في عددٍ من بلدان القارة الافريقية.

10. ترأست قسم العلاقات العامة في وزارةِ التربية والتعليم الاثيوبية.

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