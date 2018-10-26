أول مقطع فيديو لياسودا قبل العودة لليابان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تحدثَ الصحافي الياباني غومبي ياسودا في أولِ مقطع فيديو قصير له باللغة الإنجليزية بعد أن عَـرفَ عن نفسه قائلاً إنه بخير وبأمان بعد احتجازه لمدة 40 شهرا لدى هية تحرير الشام"النصرة".

وقالت وسائلُ اعلام يابانية بأن وفداً من السفارة اليابانية في تركيا تَسلمَ غومبي من مركزِ الهجرة في محافظة هاتاي التركية بعد أن تمَ التأكد من هويتِه, كما أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ارتياحه بعد إطلاق سراح الرهينة اليابانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الثلاثاء الماضي عن إطلاق سراح الصحافي الياباني المختطف منذ عدة سنوات من قبل هيئة تحرير الشام "النصرة" في سوريا وأفاد أن ياسودا، المحتجز من قبل خاطفيه في القطاع الغربي من ريف محافظة إدلب منذ العام 2015، أطلق سراحه بعد تسليمه من قبل النصرة إلى فصيل عسكري غير سوري في منطقة خربة الجوز. يذكر أن ياسودا خطف في 2015 من قبل النصرة "فرع القاعدة في سوريا" وفقد الاتصال به في حزيران/يونيو من ذلك العام.

المزيد من الأخبار

#التجارة_القاتلة - الجزء الثاني

ردود الفعل إثر الإفراج عن الصحفي "ياسودا" المحتجز بسوريا