ردود الفعل إثر الإفراج عن الصحفي "ياسودا" المحتجز بسوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



بعدما أعلنت تركيا وصول الصحافي "ياسودا" إليها الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول ، وبعدما تحققت من هويته حسب "والي" هطاي التركية، ظهر "ياسودا" الذي كانت تحتجزه جماعة "جبهة النصرة"، في فيديو قصير يؤكد فيه أنه الصحفي المختطف منذ 40 شهرا في سوريا.. وصل تركيا في أمان، وفق ما أقرته صحف عالمية..





ووفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وصف الصحفي الياباني "ياسودا" أنه احتجز على يد مسلحين في سوريا كأنه كان في الجحيم"، وفي طريقه إلى تركيا عبر عن سعادته بالخروج من هذا الجحيم.





وقبل إطلاقه كانت زوجة الصحفي: "قد وجهت نداءا بالدموع لإطلاق سراحه، متحدية الجماعة علنا ​​لأول مرة منذ أن اختفى منذ أكثر من ثلاث سنوات"..



وفور إطلاق سراح الصحفي "ياسودا"، تمنى "ناصر الوسمي" إطلاق سراح ما لا يقل عن 40 صحافيا آخرين ما زالوا محتجزين في سوريا..



مصدر الصورة (موقع وكالة AP)



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