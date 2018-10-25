عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

إثيوبيا تنتخب أول رئيسة للبلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

اختار البرلمان الإثيوبي بالإجماع "سهلى ورق زودي" لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب بعد استقالة الرئيس ملاتو تشومي. ووفقا للدستور الإثيوبي، فإن منصب رئيس الدولة يرمز لوحدة الدولة وسيادتها ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وسهلى ورق هي رابع رئيس للبلاد منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن ورق حصلت "على 487 صوتا من الحاضرين الـ487 ومن أصل 546 ، وبهذا تكون أول امرأة تتولي منصب رئاسة الجمهورية في البلاد" .

المزيد من الأخبار 

سكان ساحل المكسيك يمارسون حياتهم الطبيعية بعد إعصار ويلا

70% من الأطفال الصوماليين خارج المدرسة

 

#إثيوبيا #الدستور #أخبار عالمية #انتخابات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...