إثيوبيا تنتخب أول رئيسة للبلاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختار البرلمان الإثيوبي بالإجماع "سهلى ورق زودي" لرئاسة البلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب بعد استقالة الرئيس ملاتو تشومي. ووفقا للدستور الإثيوبي، فإن منصب رئيس الدولة يرمز لوحدة الدولة وسيادتها ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وسهلى ورق هي رابع رئيس للبلاد منذ إقرار دستور 1995، الذي ينص على انتخاب الرئيس لولايتين على الأكثر كل منها ست سنوات. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن ورق حصلت "على 487 صوتا من الحاضرين الـ487 ومن أصل 546 ، وبهذا تكون أول امرأة تتولي منصب رئاسة الجمهورية في البلاد" .

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