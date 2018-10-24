وفاة 6 أطفال بسبب مرض فيروسي في أمريكا

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات في ولاية نيوجرسي الأمريكية الثلاثاء عن تفشي مرض فيروسي أدى الى ووفاة ستة أطفال وإصابة 12 أخرون.

وأكدت وزارة الصحة في نيوجرسي وجود 18 حالة إصابة توفي منهم 6 أطفال في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل اثر اصابتهم بفيروس يهاجم الغدد.

ووصفت السلطات هؤلاء المتضررين بـ “الأطفال الضعفاء طبيًا الذين لديهم أجهزة مناعة شديدة الاختلال.”

وقالت السلطات إن التحقيق في تفشي المرض مستمر.

وتعرف الفيروسات الغدية انها من عائلة الفيروسات التي تسبب مرضاً خفيفاً خاصة عند الأطفال الصغار.

وقالت الإدارة في بيان إن سلالة هذا الفيروس (أدينوفيروس 7) “ترتبط بشكل خاص بنمط المعيشة الجماعية وقد يكون أكثر شدة”.

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