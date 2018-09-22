لقاح فيروس زيكا لمحاربة سرطان الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

خلصت نتائج سلسلة حديثة من التجارب بقرب التوصل إلى علاج يعتمد على لقاح فيروس زيكا لمحاربة أحد أشكال سرطان الدماغ الأكثر خطورة ويسمّى "جليوبلاستوما".

وتفيد التقارير الطبية بأن هذا الورم يعاود مهاجمة خلايا الدماغ حتى بعد نجاح العلاجات المتوفرة حالياً له.

يبحث النمط العلاجي الجديد عن الجانب الإيجابي للفيروسات وأظهرت التجارب التي أجريت بالتعاون بين جامعة تكساس والأكاديمية العسكرية الطبية في العاصمة الصينية بكين أن لقاح زيكا يهاجم خلايا هذا الورم ويوقف نموها ويمنع تجددها.

وكشفت التقرير الذي نشرته دورية "إم بيو" أن اللقاح قادر على التمييز بين خلايا الدماغ المصابة وغير المصابة، وأنه يهاجم الخلايا الجذعية للورم لدى الحيوانات. وفي مرحلة تالية من التجارب تم حقن أدمغة الحيوانات بأنسجة بشرية مصابة واستطاع اللقاح إبطاء نمو الورم.

ويعتقد الباحثون أن تجاربهم اقتربت كثيراً من خطوة إنتاج علاج يعتمد على لقاح زيكا يتم حقنه أثناء جراحة إزالة الورم لمنع تجدده أو إبطاء نموه.

ويمثّل هذا النمط العلاجي أسلوباً جديداً في البحث عن الجانب الإيجابي في وجود الفيروسات وتاريخ محاربة الإنسان لها.

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