اتهام روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

... اتهام أوكراني بخطف طائرة تركية متجهة إلى سوتشي وجهت محكمة في اسطنبول، إتهاماً إلى أوكراني حاول مساء الجمعة الماضي، خطف طائرة تركية متجهة إلى سوتشي في روسيا حيث تجري الالعاب الاولمبية الشتوية ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي.

... إسرائيل تقول انها احبطت هجوما على سفينة قبالة غزة اعتقل 10 فلسطينيين يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم على سفينة تابعة للقوات البحرية قبالة سواحل قطاع غزة.

... أشهر حيل الرجال للإيقاع بالنساء يلجأ الرجال الى العديد من الحيل للايقاع بالنساء وجعلهن مغرومات بهم، لذلك كشفت دراسة برازيلية بعنوان "أهم حيل الرجال مع المرأة" الضوء على أهم هذه الحيل، وشبهت ذلك بلعبة القط والفأر، والحقيقة الكبرى هي أن المرأة لم تعد تلك المخلوقة «الغبية» أو «الضعيفة» التي يتصورها كثير من الرجال...

... مقتل 60 عنصراً من حركة الشباب الصومالية بغارة أميركية ذكر الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن ضربة جوية وجهها في الآونة الأخيرة لمتشددي جماعة الشباب الصومالية أودت بحياة 60 منهم.

... هيلي: إيران تجنّد الأطفال وتشركهم بحروب قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي الخميس، إن الحكومةَ الإيرانية تستغلُ الأطفالَ في القتال لفرضِ سطوةِ النظام..