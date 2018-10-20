اتهام روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
وجهت السلطات الأمريكية اتهاما لروسية بلعب دور ٍ مالي رئيس في خطة روسية لشن "حرب معلومات" على امريكا لأهداف تشمل التأثير في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وقال مسؤول حكومي ُمُطلع إن الدعوى الجنائية التي كُشف عنها الجمعة تجعل إيلينـا خوسيانوفا أول شخص توجه له اتهامات بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2018.
وقالت الدعوى إن خوسيانوفا كانت كبيرة المحاسبين لمشروع أسسه رجل الأعمال الروسي الذي يتمتع بنفوذ كبير يفغيني فيكتوروفيتش بريجوجين مع شركتين يسيطر عليهما.
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