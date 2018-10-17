اتهامات لروسيا بشن هجمات إلكترونية

أخبار الآن | دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذر مسؤول في مركز الأمن الإلكتروني البريطاني من أن عملاء الاستخبارات الروسية يخترقون أنظمة الحواسيب في بريطانيا من أجل التمهيد لشن هجمات الكترونية مدمرة.

اتهامات عديدة لروسيا بشن هجمات إليكترونية وتنفيذ إختراق معلوماتى لدوائر وأنظمة بحق عدة دول في خطوة وصفها مسئولي تلك الدول بالمتهورة .

المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني، أكد وقوع أربع هجمات إلكترونية جديدة مرتبطة بمديرية المخابرات الروسية مؤخراً .

رئيس المركز سيان مارتن ، قال بأن موسكو تَدخل إلى الأنظمة الإليكترونية في محاولة للتجسس أو كخطوة أولى نحو إطلاق هجمات على البنية التحتية الوطنية في بريطانيا مثل شبكات الطاقة أو الاتصالات ، مشيراً إلى وجود "تغيّر تدريجي" في سياسة روسيا الالكترونية العدائية للغرب .

بدوره، علق وزير الدفاع البريطاني، بأن روسيا تتصرف بطريقة عشوائية ومتهورة، وأن بريطانيا لن تصمت تجاه ذلك ، أشار بأن تلك الجرائم الإليكترونية محاولة للتغطية عن تورط روسيا في تحطم رحلة الطائرة أم اتش 17 ، وشن هجوم بغاز الأعصاب في مارس آذار الماضي على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بمدينة سالزبوري الإنجليزية

وذكر سفير بريطانيا لدى هولندا، بيتر ويلسون، إن الاستخبارات الروسية الرئيسية لن يسمح لها بعد الآن بالإفلات من العقوبة تجاه نشاطاتها العدائية .

وذكرت رويترز بأن وزارة الخارجية الايطالية تعرّضت لهجوم إلكترونى وسط إتهامات بضلوع روسيا في ذلك ، بعد تسلل قراصنة لحواسيب حكومية لأكثر من أربع أشهر بدون الحصول على أي معلومات سرية.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي طالب روسيا بالتوقف عن نمط سلوكها المتهور بما في ذلك استخدام القوة الإليكترونية ضد جيرانها ومحاولة التدخل في عمليات الانتخابات ونشر حملات التضليل واسعة الانتشار" .

وأكد بأن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته وقدراته على الردع من أجل التعامل مع تهديدات مختلطة تشمل هجمات على الإنترنت.

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