بوتين يحذر من صواريخ "آفانغارد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين من أن الصواريخَ الأسرع من الصوت التي طورتها بلاده تعطي لـِ موسكو ميزةً عسكرية.وذكر بوتين في وقتٍ سابق من هذا العام، أن آفانـغارد صاروخ عابر للقارات، قادرُ على الطيران بسرعةِ عشرين ضعف سرعةِ الصوت، ما يجعله قادرً على اختراقِ أي نظامِ دفاعٍٍ صاروخي.

وأكد بوتن أن روسيا ليس لديها ما تخشاه نظراً لقدرتها الدفاعية و"الشعب مستعد للدفاع عن سيادتنا واستقلالنا". وأضاف "هناك أفراد حريصون في كل بلد على التضحية بحياتهم من أجل الوطن الأم".

ويأتي حديث الرئيس الروسي الحاد في وقت لا تزال فيه العلاقات بين روسيا والغرب متجمدة حول الأزمة الأوكرانية، والحرب في سوريا، ومزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقال بوتن إنه ما زال يأمل أن يتمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحسين العلاقات بين البلدين. ويعتقد أن ترامب يريد "نوعا من الاستقرار والتحسين في العلاقات الأميركية الروسية"، وقال إن موسكو مستعدة لذلك "في أي لحظة".

وكشف أن اجتماعه مع ترامب في هلسنكي في يوليو كان إيجابيا وأنهما أجريا "حوار طبيعيا ومهنيا" على الرغم من أن محادثاتهما شهدت انتقادات قوية من ترامب. في الوقت ذاته، انتقد الرئيس الروسي بشدة اعتماد واشنطن على العقوبات ضد روسيا وآخرين، قائلا إن أداة العقاب "تقوض الثقة في الدولار كأداة دفع عالمية وعملة احتياط رئيسية". وقال بوتن "انه خطأ نمطي ارتكبته امبراطورية. تظن الإمبراطورية دائمًا أنها قوية جدًا بحيث يمكنها تحمل بعض الأخطاء والتكاليف الإضافية."

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