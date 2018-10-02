تفكيك شبكة إرهابية في 17 سجنا بإسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات الاسبانية عن تفكيك شبكة ارهابية للتجنيد ونشر التطرف في أكثر من 17 سجنا في اسبانيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أفراداً من الحرس المدني "استجوبوا 25 معتقلا من مختلف السجون الاسبانية، متهمين بالانتماء الى مجموعة متعلقة بتنظيم داعش

وأوضحت الوزارة أن المجموعة مؤلفة من "نحو عشرين" سجينا بعضهم لديهم سوابقُ ارهابِيَّة والآخرون تبنوا التطرف في السجن. وتابعت أن معظم هؤلاء السجناء مغاربة أو اسبان من أصول مغربية، وبينهم بعض الاسبان الذي "اعتنقوا" الديانة إلى جانب دنماركي.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول نشاط المجموعة، مشيرة فقط الى "غايات دعوية". ولم تحدد ما اذا كان السجناء على صلة بتنظيم داعش ، ولا ما اذا كانوا يخططون لاعتداءات أخرى.

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