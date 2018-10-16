هوك: الاتفاق النووي الإيراني ناقص ولا يتضمن الإرهاب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أن الاتفاق النووي يعد اتفاقاً ناقصاً ولا يتضمن الإرهاب والصواريخ العابرة للقارات، إضافة إلى العدوان على المواطنين الأجانب.

وأكد هوك في تصريحات صحافية من واشنطن، أن بلاده جادة في العقوبات على إيران، بما يؤمن ضغطاً لخفض إنفاقها على أنشطتها العدوانية، ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وألمح هوك، إلى أنّ هناك المزيد من الدول التي تدرك أنشطة إيران التي وصفها بـ "المزعزة للاستقرار" في المنطقة على حد قوله.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، "ما نريده هو اتفاق يؤمن وقف إيران أنشطتها الخبيثة في المنطقة".

وقال هوك إنّ "أولويتنا هي إخراج كل القوات التي تعمل بإمرة إيران في ​سوريا​، وتحقيق مسار سياسي فيها".

وأكد المبعوث الأمريكي، أن واشنطن تهدف لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، متهماً إيران، بتسليم صواريخ باليستية لميليشيات في العراق.

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