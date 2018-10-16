إختطاف 14 من حرس الحدود الإيراني عند الحدود مع باكستان
أخبار الآن | إيران - (رويترز)
أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن مجهولين تمكنوا من اختطاف 14 فردا من حرس الحدود الإيراني عند الحدود مع باكستان.
ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنه تم خطف الأشخاص الـ14 بين الساعة الرابعة والخامسة صباحا تقريبا في منطقة لولكدان الحدودية..
وتقع لولكدان في إقليم سستان وبلوخستان.
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