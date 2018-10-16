إختطاف 14 من حرس الحدود الإيراني عند الحدود مع باكستان

... الحرس الثوري الإيراني يقود المعارك في درعا جنوب سوريا تكبد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والقوات التابعة للنظام خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إثر الإشتباكات والمعارك في درعا بعد المعركة التي أطلقتها القوات التابعة للنظام بقيادة الحرس الثوري الإيراني ، والتي أطلـَق عليها إسم معركة الحسم، وكان الثوار نجحوا في صد الحرس الثوري الإيراني وميلشيا حزب الله اللبناني والقوات التابعة للنظام على محور دير العدس، وتكبد حزبُ الله والحرس الثوري الإيراني خسائر كبيرة في الأرواح، وتحدثت مصادر عن أسر 30 فردا من الإيرانيين وحدِهم، وتدمير عدد كبير من العربات المدرعة ... تفاصيل اوفى مع يمان شواف.

... الخارجية القطرية: نعمل مع بغداد لإطلاق المخطوفين في محافظة النجف أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، أنها تنسق مع الحكومة العراقية للكشف عن "تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين"، والإفراج عنهم بعدما تم خطفهم في العراق.

... داعش يغري مومسات مغربيات بالمال والتوبة لممارسة جهاد النكاح كشفت مصادر إعلامية أن داعش لجأ إلى إغراء مومسات مغربيات بالتوبة والمال، قبل أن يجدن أنفسهن أسيرات لدى التنظيم .

... ترامب:هناك احتمالية لاستقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالية استقالة وزير دفاعه جيم ماتيس من منصبه.

... مقتل ثلاثة جنود بانفجار في شمال غرب باكستان قتل ثلاثة جنود باكستانيين واصيب خمسة بانفجار قنبلة بجانب طريق في المناطق القبلية بشمال غرب باكستان المحاذي لافغانستان، وفق ما افاد مسؤولون.