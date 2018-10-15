إيران تعتقل أحد أفراد جيشها على خلفية هجوم الأحواز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت السلطات الإيرانية القبض على أحد أفراد جيشها على ذمة قضية الهجوم على عرض عسكري في مدينة الأحواز الشهر الماضي، والذي سقط فيه 25 قتيلا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني، أنه تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص، كلهم من الجيش، كما أُرْسِلَت القضية إلى طهران، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

واتهم نشطاء في منطقة الأحواز قوات الأمن الإيرانية باعتقال زملاء لهم بعد الهجوم الذي تبنته ما تسمى بـ "منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية"، المعارضة للنظام الإيراني، كما أعلن تنظيم "داعش" تبنيه الهجوم، لكن لم تقدم أي من الجماعتين دليلا على مسؤوليتها عن الهجوم.



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